CAS dømmer 12 russiske atleter for brug af doping

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har udelukket 12 russiske atletikudøvere for brug af doping.

12 russiske atletikudøvere blev fredag idømt lange karantæner for brug af doping.

Det besluttede Den Internationale Sportsdomstol (CAS) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blandt de 12 udelukkede russere er blandt andre Ivan Ukhov, der vandt OL-guld i højdespring i 2012. Svetlana Shkolina, der vandt VM-guld i højdespring i 2013, er også blandt de dømte.

Ifølge AFP varierer karantænerne til de 12 atleter fra to til otte år.

Russisk atletik har på grund af dopingproblemer været ude i kulden hos Det Internationale Atletikforbund (IAAF) siden 2015.

Her afslørede den såkaldte McLaren-rapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada) omfattende og statsstøttet doping i Rusland.

Det fik IAAF til at udelukke Rusland fra al international atletik, og det er Rusland stadig, mens russiske atleter, som ikke havde noget med dopingsagen at gøre, har kunnet dyste under neutralt flag.

Skandalen spredte sig til også at omfatte andre sportsgrene end atletik, men Den Internationale Olympiske Komité (IOC) valgte alligevel at lade Rusland deltage ved OL i Rio i 2016 som nation.

IOC lod det være op til de enkelte internationale specialforbund, om russiske atleter i de givne idrætsgrene måtte stille op ved OL.

Rusland blev til gengæld udelukket fra vinter-OL i 2018.

I slutningen af januar blev 42 russiske atletikudøvere clearet af IAAF, så de kan deltage i konkurrencer under neutralt flag i 2019.