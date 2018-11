Bundhold overraskede: Flot sejr til Odense Bulldogs over tophold

Det fynske bundhold rejste sig efter fem nederlag i træk og vandt 3-2 over et af ligaens formstærke tophold, Frederikshavn White Hawks.

Efter fem nederlag i træk vandt Odense Bulldogs søndagsdysten 3-2 over et af ligaens formstærke tophold, Frederikshavn White Hawks, der kom til Fyn med tre sejre i træk.

Vågen målmand

Frederikshavn skabte flere store chancer i anden periode til blandt andre Ian Brady og Mikkel Bertelsen.

Men finske Teemu Seppänen var vågen og stod stærkt i det fynske mål.

Bulldogs kom dog også frem til kontramuligheder og lod sig ikke stresse af vendelboernes større puckbesiddelse.

Mod slutningen af perioden blev der mere plads på isen efter en udvisning til begge hold.

I spil fire mod fire greb Bulldogs momentet og bragte sig foran 2-1 på mål af Yannick Vedel, der styrede et skud fra Mads Schaarup, og via stolpen gik pucken ind efter at have ramt Galansky bag på benet.

Det var Yannick Vedels syvende sæsonmål.

I slutningen af perioden overlevede Bulldogs et nordjysk powerplay, og de 765 tilskuere kunne klappe et flot fightende Bulldogs-hold til pause.