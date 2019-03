Bundhold føler sig godt rustede før nedrykningsgys

Onsdag byder på nedrykningsgys, når der spilles to skæbnesvangre håndboldkampe i kvindernes bedste række.

EH Aalborg og Ringkøbing skal kæmpe om at undgå sidstepladsen og dermed direkte nedrykning, når Aalborg hjemme møder Silkeborg-Voel, mens Ringkøbing på udebane tørner sammen med Skanderborg.

For Ringkøbing er kravet en sejr. Den vil i så fald bringe klubben op på otte point. Men Aalborg, der allerede har syv point, kan selv afgøre sagerne ved at få mindst et point.

Aalborg er nemlig bedre end Ringkøbing indbyrdes og kan altså nøjes med uafgjort, der vil bringe klubben på otte point.

Ringkøbing-træner Morten Secher er forberedt på en svær kamp. Ringkøbing har leveret to sejre i 25 runder, men Secher understreger, at holdet er klar til at gøre alt for at blive i den bedste række.

- Det er selvfølgelig aldrig en sjov situation at være i. Vi går til kampen med en tro på, at vi kan vinde. Og så håber vi også, at Silkeborg vinder i Aalborg, siger han.

Også i Aalborg føler holdet sig godt rustet før onsdagens skæbnekamp mod Silkeborg-Voel.

- Vi vil gå ind til kampen med en stor tro på egne evner. Vi håber på at kunne fortsætte det gode spil, vi synes, vi har vist før, specielt da vi spillede mod Ringkøbing, siger Aalborgs træner, Søren Fisker.

Det er blevet til tre sejre i sæsonen for nordjyderne, der senest vandt 25-17 over Ringkøbing.

- Der har været god stemning, siden vi vandt i Ringkøbing, og vi har hele tiden haft fokus på selv at skulle levere godt. Det fortsætter vi med, siger Fisker.

Secher stopper i Ringkøbing til sommer. Ifølge træneren er humøret stadig højt blandt spillerne, og holdet har ikke mistet håbet om at overleve i ligaen.

- Der er ingen tvivl om, at det ikke er et hold, der er rykket ned mentalt. Det er et hold, som tror på, at vi slår Skanderborg med den rette indsats, siger han.

- I den periode, jeg har været her, har jeg forsøgt at skabe en tryghed og stabilitet, som vi har at falde tilbage på.

Klubben, der ender nummer 14 og sidst, rykker direkte ned i 1. division, men nummer 13 er endnu ikke sikker på endnu en sæson i den bedste række, da der efter grundspillet venter et nedrykningsspil.

Alle ligaens 14 hold spiller onsdag kl. 19.30.