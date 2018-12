Bulldogs skal bryde isen på udebane

Ishockey: Odense Bulldogs har vist fremgang med point i de seneste to kampe, 4-2 over nu konkursramte Hvidovre og senest en flot kamp mod topholdet Rungsted, hvor Bulldogs førte 2-0 og 4-2, inden det blev til nederlag på 4-5 efter overtid. Men det uafgjorte resultat i den ordinære kamp gav Bulldogs et point.

Begge kampe blev spillet i Odense, hvor Bulldogs har klaret sig markant bedst i denne sæson. På fremmed is har Bulldogs tabt alle kampe på nær én - 1-0-sejren over Hvidovre efter overtid. Men den kamp er nu trukket ud af tabellen efter Hvidovres konkurs.

Derfor står Bulldogs noteret for 10 nederlag og en målscore på 18-60 i 10 udekampe inden søndagens tur til Esbjerg, hvor et formstærkt hjemmehold tager imod klokken 16.00 i Granly Hockey Arena.

Esbjerg Energy er efter en vaklende sæsonstart ved at finde det rette gear, og de danske mestre fra 2016 og 2017 har i den robuste canadier Mark Pederson en guldtræner, der ved, hvornår man skal toppe. Esbjerg har vundet de to seneste kampe, senest 1-0 ude over mesterholdet Aalborg på et mål halvandet minut før tid af Max French i en kamp, hvor målmand Mathias Seldrup holdt buret rent.

I torsdagskampen i Aalborg gav Esbjerg debut til den canadiske back Brady Austin, som udgjorde et stærkt back-makkerpar i førstekæden sammen med landsmanden Brett Bellemore, som spillede sin fjerde kamp for vestjyderne.

Esbjerg har vundet sæsonens to første opgør mod Bulldogs klart - 6-0 hjemme 5. oktober og 4-1 i Odense 19. oktober.

Esbjerg ligger på sjettepladsen med 26 point, mens Odense Bulldogs er nummer ni med 13 point.