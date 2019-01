Buhet ud efter stolpeskud i NFL-drama: Har det forfærdeligt

Cody Parker har svært ved at forstå, at han ikke scorede på det afgørende field goal imod Philadelphia Eagles.

Sjældent har marginalerne været så afgørende, som da Philadelphia Eagles vandt 16-15 over Chicago Bears i NHL-slutspillet natten til mandag dansk tid.

Med få sekunder tilbage på uret kunne Chicago Bears vinde kampen på et field goal, men kicker Cody Parker missede efter et bizart og yderst uheldigt spark fra 43 yards.

Bolden ramte først den venstre stolpe og dumpede så ned på tværstangen og sprang ud på banen igen.

- Jeg har det forfærdeligt. Der er egentlig ikke noget svar på det. Jeg synes, at jeg ramte bolden godt, siger Cody Parker til NFL's hjemmeside.

Philadelphia Eagles-træner Doug Pederson havde gjort sit for at gøre Cody Parker nervøs.

Cody Parker nåede nemlig at fuldføre et succesfuldt spark, men Doug Pederson havde kaldt en timeout, så forsøget talte ikke.

- Det er en af de værste følelser i verden at svigte sit hold. Jeg har det skidt. Jeg må forsøge at sætte tingene i perspektiv og tage et skridt ad gangen, siger Chicago-skurken.

Han blev buhet på øredøvende vis af sit eget hjemmebanepublikum på Soldier Field i Chicago.

- Jeg vil gå i seng om aftenen med følelsen af, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne i denne uge for at fuldføre det spark.

- Og af en eller anden grund ramte bolden overliggeren og stolpen, siger 25-årige Cody Parker.

En langsom gengivelse af sparket kunne indikere, at bolden blev snittet af Philadelphia Eagles-spilleren Treyvon Hester på vejen.

Og flere holdkammerater bekræftede efterfølgende, at Treyvon Hester med sin venstre hånd strejfede bolden med en finger.

Philadelphia Eagles, der er forsvarende Super Bowl-mester, skal på søndag møde New Orleans Saints i den næste kamp i slutspillet.