Bronzen skal vindes: Odense HC spiller sæsonens sidste kamp

Netop de ni kampe, der er blevet spillet, betyder, at Odense og København stort set er løbet tør for taktiske finurligheder at overraske hinanden med. Nu handler det primært om, hvem der kan ramme det højeste niveau.

I den anden kamp blev spillet noget mere haltende. Odense lavede for mange fejl og kunne aldrig rigtigt få styr på københavnerne, der scorede 35 mål. Det er det højeste antal, Odense har lukket ind i ni kampe mod København i denne sæson, og kun anden gang København er kommet over 30. Forskellen var, at sidst København kom over 30, ramte Odense 40 mål.

Ingvild Bakkerud - den 24-årige nordmand kan til tider svinge lidt i sine præstationer, men når hun rammer dagen, er der få spillere i Odense - eller København - der matcher hende. Hun spillede sit - ifølge hende selv - livs bedste kamp mod Gÿor på hjemmebane i starten af april, hvor hun præsterede på et niveau så højt, at det mindst fortjener en nominering til bedste Odense-præstation i denne sæson. 11 mål bankende hun ind, og hun var den største grund til, at Odense var tæt på en sensation. Det norske A-landshold er også begyndt at få mere og mere øje for den unge bagspiller. Hun er en klassisk bagspiller med et stærkt hopskud, der også sagtens kan lave gennembrud. Nøglen for hende er, at hun går direkte på sin mand, og at hun kommer i fart. Den fart skal Odenses playmaker og højre back være med til at opbygge for hende.

7-mod-6 skal styres

I anden kamp mod Odense prøvede København sig alligevel med noget nyt. I kontrafasen skiftede holdet målvogteren ud og spillede kontrafasen 7-mod-6, men det var også kun til andenbølgekontraen, at holdet gjorde det. I det etablerede spil hoppede målvogteren ind igen, og der blev spillet normal 6-mod-6. Efter den relative succes København havde med det, er der nok en god chance for, at den taktik bliver forsøgt igen fredag.

Hos Odense handler det om at få styr på forsvaret, hvis det sker. Flere gange gik Odense for højt op mod 7-mod-6-kontraen, og det gjorde, at Københavns Linn Blohm fik for meget plads at bevæge sig på. Hun slap fra kampen med seks mål.

Odense plejer sjældent at have to dårlige dage i træk i forsvaret, og den tendens skal holdet fortsætte. Odense har i begge kampe scoret nok mål i angrebet til at vinde, hvis forsvaret og målvogterne står på normalt niveau.

Selvom Odense har scoret solidt med angrebsmål, så er der stadig plads til forbedringer. I anden kamp begik holdet for mange tekniske fejl og smed for lette bolde væk. Selv hvis Odense ikke scorer på alle angreb, så er holdet nødt til i det mindste at få afsluttet, så København ikke får de samme muligheder for at køre kontra, som holdet havde i kamp to.

I tilfælde af uafgjort spiller de hold to gange fem minutters forlænget spilletid. Hvis det stadig er uafgjort, spiller man endnu en forlænget. Hvis der endnu ikke er fundet en vinder, afgøres kampen på straffekast.

Odense HC spiller sidste og afgørende kamp mod København Håndbold fredag klokken 19 i Odense Idrætshal.

Odense HC-København

TV2 Sport kl. 19.00