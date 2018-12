Brøndbys talentchef om Zorniger-kritik: Han er presset

Kim Vilfort mener, at Brøndby-trænerens kritik udspringer af, at der skal leveres resultater i Superligaen.

Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, kritiserede i weekenden mentaliteten hos danske fodboldtalenter.

Kritikken udsprang af, at Zorniger for første gang i Superligaens historie havde valgt 11 udlændinge til startopstillingen, da Brøndby på eget græs slog Hobro med 1-0.

Zorniger kritiserede blandt andet mentaliteten hos spillerne i Brøndbys egen talentafdeling, den såkaldte Masterclass. Men det billede kan klubbens talentchef, Kim Vilfort, ikke genkende.

- Jeg tror, at vi havde fem med på A-landsholdet senest, som kom herfra, siger Vilfort til B.T.

Talentchefen tager ikke Zornigers kritik af Masterclass så tungt. I Vilforts optik havde hverken FC Midtjylland og FC København for nylig stamspillere af egen avl på banen.

- Jeg tror, at vi indtil for et par uger siden var den eneste top-tre-klub - eller det kan vi vel dårligt kalde os nu - men der spillede vi med Joel (Kabongo, red.) som fast mand, og der var ikke nogen af de andre to klubber, der på det tidspunkt havde en fast mand af egen avl, siger Vilfort.

Talentchefen mener, at Alexander Zorniger har været presset til at komme med en forklaring på, hvorfor han valgte at stille med 11 udlændinge mod Hobro.

- Han er superligatræner, og han bliver bedømt på, om han vinder nogle kampe. Der er han presset lige nu, siger Vilfort.

Talentchefen fortæller desuden til B.T., at der til sommer rykker fem talenter fra Masterclass op i førsteholdstruppen i Brøndby.

Brøndby indtager fjerdepladsen i Superligaen med 27 point. Ligaens førerhold fra FC København har 41 point.