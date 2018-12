Brøndbys Wilczek får to dages karantæne for albuestød

Brøndby-spilleren Kamil Wilczek er af Fodboldens Disciplinærinstans blevet idømt to spilledages karantæne for en forseelse med albuen i en superligakamp mod Vejle.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union.

I kampen 9. december vurderede dommer Peter Kjærsgaard-Andersen, at den polske angriber brugte armen hensynsløst i hovedstødsduellen med Kerim Memija.

Det takserede han til et gult kort, men efter at have set tv-billederne erkendte dommeren, at han burde have givet et rødt kort.

Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift taget sagen op.

- På baggrund af tv-billeder vurderer Fodboldens Disciplinærinstans, at Kamil Wilczek springer ind i hovedstødsduellen med unødig stor kraft og uden blik for andet end modspilleren, og at han derved bringer modspillerens sikkerhed i fare, hvilket er helt uacceptabelt, lyder det.

Wilczek straffes med yderligere 30 karantænepoint, så han i alt får 36 point svarende til et direkte rødt kort.

Det betyder, at Brøndby-spilleren passerer karantænegrænsen ved 36 point og lander på den næste grænse ved 52 point.

Dermed skal Wilczek afsone karantæne i Brøndbys første to kampe i forårssæsonen i Superligaen, som begge er på udebane mod henholdsvis FC Nordsjælland og Esbjerg.

Wilczek afsonede også karantæne, da Brøndby søndag tabte 2-3 på hjemmebane mod Vendsyssel i årets sidste kamp.

Wilczek er Brøndbys suveræne ligatopscorer i denne sæson med 12 mål.