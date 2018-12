Brøndby vinker farvel til anfører ved årsskiftet

Brøndby-anfører Johan Larsson stopper i klubben ved årsskiftet. Her udløber svenskerens kontrakt efter fire år i Brøndby.

Dermed spiller Larsson sin sidste kamp for Brøndby på søndag hjemme mod Vendsyssel FF i Superligaen.

- Jeg er utrolig taknemmelig for mine fire år i Brøndby. Der har været rigtig mange højdepunkter, men at overtage anførerbindet efter Kalle (Thomas Kahlenberg, red.) var for mig en stor ære, og det vil være noget, jeg altid vil huske.

- At løbe ind på Brøndby Stadion med anførerbindet om armen er noget helt specielt, siger Larsson til fodboldklubbens hjemmeside.

Det har i lang tid været et tema, om Larsson ville forlænge sin kontrakt med Brøndby eller ej.

- Det har derfor også været den måske sværeste beslutning i mit liv indtil videre at takke nej til en forlængelse, men jeg har en alder, hvor det er nu, jeg skal ud og prøve af, hvor langt mine evner rækker.

- Så lige så vemodig jeg er, over at kampen på søndag er den sidste for Brøndby i denne omgang, så ser jeg også frem til at prøve af et andet sted, hvor langt jeg selv har rykket mig, siger han.

Brøndby-sportsdirektør Troels Bech ville gerne have forlænget med svenskeren.

- Vi er kede af at sige farvel til Johan, der både på og uden for banen har været en leder.

- Derfor så vi også gerne, at han havde fortsat sin karriere her, men Johan føler, at tiden er moden til at prøve kræfterne af andetsteds, og det har vi fuld respekt for, lyder det fra Troels Bech.

Brøndby har også valgt ikke at udnytte en købsoption på angriberen Uffe Bech, der vender tilbage til Hannover 96 ved årsskiftet.

Uffe Bech kom til Brøndby på en lejeaftale og nåede at spille syv kampe og score et enkelt mål i denne sæson.

På søndag siger Brøndby også farvel til Troels Bech, der bliver afløst af Ebbe Sand på posten.

Desuden tager Brøndby afsked med backen Björn Kopplin, som kun nåede at spille et halvt år i klubben.