Brøndby vil kun hente markante forstærkninger

I den forgangne uge har de 19-årige Jesper Lindstrøm og Anton Skipper vist sig frem for fansene på Vestegnen, og det kan blive hverdag, hvis klubben ikke finder spillere, der kan forstærke truppen markant inden vinduets udløb.

Ellers er man nemlig godt tilfreds med truppens tilstand i Brøndby, hvor man hellere vil se på spillere fra egne rækker end middelmådige spillere udefra.

Det fortæller Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, søndag, efter at Brøndby på hjemmebane tabte 1-2 til AC Horsens i 3F Superligaen med både Lindstrøm og Skipper fra start.

- Jeg synes, vi har et godt udgangspunkt, siger Carsten V. Jensen og fortsætter:

- Vi har hele tiden sagt, der er positioner, hvor vi godt kunne tænke os at være stærkere, men det er ikke nødvendigvis sådan, at hvis man handler, så ændrer det sig per automatik.

- Så hvis vi ikke kan lave indkøb, som er markante forstærkninger, så bliver det leverpostej. Det gider vi ikke. Så vil vi hellere se på vores egne.

I søndagens nederlag til Horsens var Brøndby fortsat uden klubbens tyske kreatør Hany Mukhtar, der fortsat tiltrækker sig interesse fra andre klubber, selv om han har været skadet.

Ham håber og tror fodbolddirektøren på, at han kan holde på.

- Der er altid interesse for en type som Mukhtar, det kan jeg ikke afvise, der er.

- Lige nu ser vi, at han forhåbentligt snart kan hjælpe os, og lige nu og her tror jeg på, at Mukhtar også er her i efteråret.

Cheftræneren i Brøndby, Niels Frederiksen, fortæller, at Mukhtar ikke er langt fra at være tilbage i kamp for Brøndby - måske allerede på torsdag i Europa League-kvalifikationen mod portugisiske Braga.

- Han træner med i fuldt omfang, så det er mere et spørgsmål, om han er i den fodboldform, som vi gerne vil have ham i for at bringe ham. Det er han ikke så langt fra.

- De første minutter (Mukhtars, red.) bliver formentligt med mandskabet her. Jeg udelukker ikke, at han kan få en rolle torsdag.

Brøndby starter opgørene mod Braga på hjemmebane.