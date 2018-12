Brøndby vil hente små 16 millioner kroner på børsen

Brøndby er på jagt efter investorer, som vil skyde penge i fodboldklubben.

Brøndby vil samlet sælge aktier til en værdi af 15,6 millioner kroner, og pengene skal efter planen senest være i kassen ved udgangen af marts næste år.

Det oplyser superligaklubben i en meddelelse til fondsbørsen.

Pengene skal bruges til at dække en række investeringer, som klubben har foretaget i 2018.

Det gælder blandt andet en fanzone og familielounge på Brøndby Stadion samt investeringer i spillertruppen.

Det bliver dog ikke alle ejerne af Brøndby, som får mulighed for at købe aktierne.

Betingelsen for aktiesalget er nemlig, at der ikke er fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Hos Nordnet vurderer investeringsøkonom Per Hansen, at salget dermed er målrettet rigmanden og storaktionæren Jan Bech Andersen, der ved adskillige lejligheder har skudt penge i klubben fra Vestegnen.

Når et selskab vil hente nye penge ved at lave nye aktier, så koster det for de eksisterende aktionærer.

Hvis man forestiller sig, at en aktie er en del af en kage, så betyder en emission, at kagen bliver skåret ud i flere stykker.

I år 2000 var der samlet 3,1 millioner aktier i Brøndby, men siden har klubben solgt aktier igen og igen for at dække underskud.

Hvis planerne om aktiesalget bliver til virkelighed, vil der være 343,4 millioner aktier i Brøndby.

Dermed vil aktier købt for 100 kroner i år 2000 groft sagt være omkring 90 øre værd i dag, da der kommet 110 gange så mange aktier.

At det har været en voldsom dårlig forretning at investere i Brøndby-aktier gennem tiden, skyldes ifølge Per Hansen, at fodboldklubbers forretningsmodel modsat almindelige virksomheder ikke har aktionærerne som førsteprioritet.

- Der er spillerne, som står til at få 70-80-90 procent af værdierne i klubben. Og så er investorerne blandt dem, der står til af få del i de rester, der måske er tilbage.

- Selv hvis Brøndbys realiteter var sådan, at klubben tjente penge, så ville pengene altid gå til at forbedre spillerstaben eller faciliteterne.

- Der er i sidste ende ikke udsigt til, at der er noget til investorerne, siger Per Hansen.