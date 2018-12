Brøndby-træner overvejer angriber som ny højreback

Brøndbys svenske anfører Johan Larsson spillede søndag sin sidste kamp for Brøndby i 2-3-nederlaget til Vendsyssel.

Højrebacken forlænger ikke sin kontrakt, som udløber ved årsskiftet.

Cheftræner Alexander Zorniger føler, at Brøndby er godt garderet på pladsen efter afskeden med Larsson.

Indkøbet fra i sommer, Jens Martin Gammelby, skal dog rykke sig fysisk, ellers kan angriberen Kevin Mensah blive et alternativ, forklarer cheftræneren.

- Det bliver højst sandsynligt en konkurrence mellem Jens Martin og Kevin Mensah. Mensah har fartet og duelstyrken, og det bliver interessant at se, hvordan de kan præstere, siger Zorniger.

- Johan har været en stor profil for os, og vores måde at spille på passer perfekt til ham.

- Nu må andre spillere træde i karakter. Jens Martin skal være fysisk stærk nok, og han har fire uger til at komme i god nok form. Gør han ikke det, vil en anden mand spille.

28-årige Johan Larsson føler selv, det er det rette tidspunkt for ham at tage videre, da klubben har afløseren klar.

- Jeg havde et mål om at forlade højrebackpladsen i en bedre tilstand, end da jeg kom til klubben. Det føler jeg, den er nu, og derfor passer det godt med mit kontraktudløb, siger Larsson.

- Det var måske den sværeste beslutning i hele mit liv, at jeg forlader Brøndby, men i mit hjerte og mit hoved kunne jeg mærke, at det var nu, at vi skulle have en pause fra hinanden.

- Jeg har gjort alt i fire år, og det gør mig stolt. Jeg var rørt derude på banen på grund af den fantastiske opbakning og hyldest af mig.

- Jeg efterlader med stolthed pladsen til Jens Martin Gammelby. Jeg tror, at han kommer til at gøre det fremragende og bliver en stor profil i foråret.

Brøndby tabte søndagens kamp med 2-3 efter en Vendsyssel-scoring i overtiden på straffespark.

Kampens dommer Peter Kjærsgaard står ved kendelsen.

- Jeg synes, den var god nok. Der var kontakt mellem Brøndby-forsvareren og Vendsyssel-angriberen, og derfor var der straffespark, siger Kjærsgaard.

Brøndby overvintrer på Superligaens tredjeplads.