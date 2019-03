Brøndby-træner jagter OB og tredjepladsen

Brøndby sikrede sig søndag en plads i mesterskabsspillet i Superligaen, da holdet slog AC Horsens med 3-1 og dermed endte på fjerdepladsen.

Holdet går ind til mesterskabsspillet med fire point op til OB på tredjepladsen.

Hos Brøndby har man da også tænkt sig at indlede en jagt på fynboerne i forsøget på at indfri Brøndbys målsætning om medaljer.

- Vi skal angribe OB's position, for det er vores mål at ende som nummer tre, så det kommer vi til at jagte, siger cheftræner Martin Retov.

- Vi har to indbyrdes opgør mod OB, og dem skal vi helst vinde.

- Der er dog mange ting, der skal forbedres i vores spil i mesterskabsspillet, hvis vi skal nå tredjepladsen.

Højrebacken Jens Martin Gammelby øjner også medaljer, men ved, at det kan blive svært at overhale OB.

- OB er gode. Vi skal vinde de to kampe mod dem, men vi skal også kunne vinde over FC København og FC Midtjylland.

- Det bliver selvfølgelig ikke nemt, men de skal bare overhales, slår Gammelby fast.

Mens Brøndby er klar til mesterskabsspillet, er holdet også stadig med i Sydbank Pokalen, hvor AaB venter i semifinalen.

Jens Martin Gammelby tabte i sidste sæson pokalfinalen til netop Brøndby, da han spillede i Silkeborg, og han vil have en ny plads i pokalfinalen i denne sæson.

- I sidste sæson stod jeg i Parken og så Brøndby vinde finalen, så jeg ved, hvor stort det er. Vi går både efter en pokaltriumf og tredjepladsen i Superligaen, siger Gammelby.

Brøndby var i søndagens kamp mod Horsens undervejs bagud 0-1.

Holdet fik dog slået tilbage og vandt blandt andet på to flotte mål af topscorer Kamil Wilczek.

Den polske angriber fik rosende ord med på vejen af cheftræner Martin Retov.

- Han scorer mange mål, kæmper for holdet og har det hjerte, der skal til.

- Han har altid taget et stort ansvar, men han er vokset i Brøndby i det seneste halvandet år.

- Han har altid lavet mål, men nu viser han sig også som en mand for omklædningsrummet, siger Martin Retov.

Brøndby skal i mesterskabsspillet møde FC København, FC Midtjylland, OB, FC Nordsjælland og Esbjerg.