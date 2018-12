Brøndby-træner i skænderi med fans efter sejr

Alexander Zorniger var efter sejren på 2-1 over Vejle på udebane i skænderi med flere af Brøndbys fans.

Brøndby overvandt søndag aften Vejles føringsmål fra første halvleg, da holdet med to mål i anden halvleg sikrede sig sejren på udebane.

Gæsterne kunne rejse fra Nørreskoven med en 2-1-sejr i bagagen, og efter kampen var der stor tilfredshed at spore hos langt de fleste Brøndby-fans.

Enkelte af fansene udviste dog stor utilfredshed med træner Alexander Zorniger, da han efter kampen var nede ved udebaneafsnittet for at fejre de tre point.

Her opstod der skænderi mellem fans og Zorniger, og træneren måtte til sidst gå i omklædningsrummet.

Brøndby-træneren forklarede, hvordan han så situationen efter kampen.

- Jeg var på vej derned, og jeg var glad efter sejren. De kaldte mit navn, så selvfølgelig gik jeg derned. Jeg ved ikke, hvad det gik ud på, siger Zorniger.

På trods af kontroverserne understreger træneren, at han træffer de beslutninger, som bedst muligt sikrer holdet succes.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan for at blive succesfuld med det her hold. Hvis der er nogen, der ikke er tilfreds med de beslutninger, som jeg træffer, er det bare, sådan det er, siger tyskeren.

Han slår i samme ombæring fast, at han generelt sætter stor pris på fansenes støtte, og at det er svært at opnå fuld tilfredshed blandt så mange.

- Hvis du er støttet af 50-60 procent af fansene, er du en meget heldig mand. Jeg har den følelse af, at 90 procent af fansene støtter mig i øjeblikket.

- Jeg er ikke klar over, hvad der helt præcist er sket. Jeg har det godt med fansene generelt, siger han.

Zorniger gjorde sig i sidste weekend utilfreds blandt Brøndbys fans ved at udtale sig negativt om klubbens unge talenter.

Det har i løbet af ugen fået flere trænere i Superligaen til at reagere. Zorniger ønskede dog ikke at kommentere de reaktioner, som tyskerens udtalelser har medført.