Brøndby-træner forsoner sig med vrede Brøndby-fans

Julefreden synes at have sænket sig i Brøndby i forholdet mellem træner Alexander Zorniger og en af klubbens fangrupper.

Efter den seneste 2-1-sejr til Brøndby over Vejle i Superligaen opstod der efter kampen skænderi mellem Brøndbys tyske træner og nogle Brøndby-fans.

Torsdag holdt parterne dog et møde, og ifølge kommunikationschef i Brøndby Christian Schultz var det et konstruktivt møde.

- På fælles initiativ mødtes Alex (Alexander Zorniger, red.) og Alpha (fangruppen, red.) i går efter torsdagens træning for at tale episoden efter Vejle-kampen igennem.

- Det var et konstruktivt møde, hvor der var en god og ærlig tone. Nu ser alle frem til en god kamp på søndag, hvor vi forhåbentlig slutter efteråret godt af med tre point, siger Christian Schultz til Brøndby-nyhedsmediet 3point.dk.

I en udmelding på sydsidenbrondby.dk bekræftes mødet af fangrupperingen Alpha.

- Mødet foregik i en konstruktiv tone, hvor begge parter fik forklaret deres synspunkter. Der var enighed om, at situationen i Vejle udviklede sig uønsket og ikke skal gentages.

- Vi vil gerne igen understrege, at Alpha ikke er i åben konflikt med Zorniger. Vores medlemmer har markante holdninger om klubbens værdier, ligesom vores cheftræner har markante holdninger om klubbens sportslige udvikling. Det er kun med til at gøre Brøndby IF stærkere, lyder det i udmeldingen fra Alpha.

Efter 2-1-sejren over Vejle forklarede Alexander Zorniger, at han aldrig rigtig nåede at forstå, hvad det hele gik ud på.

- Jeg var på vej derned, og jeg var glad efter sejren. De kaldte mit navn, så selvfølgelig gik jeg derned. Jeg ved ikke, hvad det gik ud på.

- Jeg er ikke klar over, hvad der helt præcist er sket. Jeg har det godt med fansene generelt, sagde Zorniger.

Træneren havde før episoden udtalt sig negativt om de unge fodboldtalenters niveau i Brøndby, hvilket skabte debat i medierne efterfølgende.

Brøndby møder søndag Vendsyssel FF på hjemmebane.