Brøndby-træner er positiv trods nederlag i Polen

Det blev til et nederlag på 1-2 for Brøndby, da holdet torsdag aften gæstede polske KS Lechia Gdansk i første kamp i anden runde af Europa League-kvalifikationen.

Bedømt på kampforløbet må Brøndby-spillerne være tilfredse med et smalt nederlag, i en kamp hvor hjemmeholdet var bedst.

Træner Niels Frederiksen erkender da også, at indsatsen lod noget tilbage at ønske, men at resultatet efterlader muligheder.

- 2-1 er et fornuftigt resultat uden selvfølgelig på nogen måde at være prangende, siger den nye cheftræner til Brøndbys hjemmeside.

- Udebanemålet var rigtig vigtigt, så det var rigtig godt, at vi fik det. Vi ville gerne have holdt dem fra at score yderligere, efter det straffespark som de scorede på, men det lykkedes vi desværre ikke med.

Simon Hedlund udlignede til 1-1 på et flot mål efter en lille times spil og sendte dermed Brøndby i retning af et rigtig godt udgangspunkt til returopgøret.

Det holdt dog mindre end fem minutter. Så gjorde polakkerne det til slutresultatet 2-1 og var endda meget tæt på 3-1 senere i kampen.

Brøndby slap med skrækken, og det giver Niels Frederiksen en fin mavefornemmelse inden returkampen på Brøndby Stadion torsdag i næste uge.

- Når vi kommer på hjemmebane, så ved vi, at det også bliver en anderledes kamp for dem. Så synes jeg, at vi har nogle okay muligheder for at gå videre, lyder det fra Niels Frederiksen.

Søndag tager Brøndby imod OB i Superligaen.