Brøndby slider sig videre i EL-kvalen med nederlag

Brøndby sikrede torsdag avancement i kvalifikationen til Europa League, men det holdt usædvanligt hårdt.

Brøndby tabte på udebane 0-2 til finske Inter Turku, og efter 4-1-sejren hjemme i første opgør var Brøndby blot en enkelt finsk scoring fra at ryge ud af kvalifikationen.

Præstationen var da også langt fra godkendt af træner Niels Frederiksen.

- Der er ingen tvivl om, at det her er ikke en præstation, vi er tilfredse med.

- Det var en skidt præstation på rigtig mange parametre. Vi havde egentlig et fint resultat ved pausen, selv om vi helst havde set, at vi var foran der, men så skulle vi have gjort det meget bedre i anden halvleg.

- Det var unødvendigt, at vi gjorde den her kamp spændende, siger Niels Frederiksen til Brøndbys hjemmeside.

Nyindkøbet Tobias Børkeeiet var med fra start hos Brøndby, som med den store sejr i det første opgør ikke havde det vilde at jagte, hvis holdet kunne undgå at indkassere mål.

Tempoet var til at overskue i første halvleg, og de første 45 minutter endte uden scoringer, og alt åndede fred og idyl for de danske gæster.

Hvis tilskuerne var faldet i søvn, så blev de dog vækket kort inde i anden halvleg.

Efter 52 minutter endte en lang aflevering hos hjemmeholdets Niko Markkula.

Han rundede ganske overbevisende både Dominik Kaiser og Kevin Mensah og drejede bolden i netmaskerne til 1-0 til Inter Turku.

Det betød 2-4 samlet.

Fem minutter senere blev det så 2-0, da hjemmeholdet nemt kombinerede sig igennem Brøndbys defensiv.

Bolden blev lagt ind i feltet fladt, hvor en Inter Turku-spiller smart lod den passere mellem benene. Den endte så hos Filip Valencic, der var helt udækket, og som hamrede den i mål.

Så manglede Inter Turku blot en enkelt scoring for at avancere, og resten af kampen blev en hård kamp for at lukke af i defensiven, hvilket lykkedes for Brøndby.

I næste kvalifikationsrunde møder Brøndby polske Lechia Gdansk.

Der er lang vej til gruppespillet i turneringen.

Brøndby er trådt ind i den første af tre kvalifikationsrunder, hvor der spilles både ude og hjemme. Derefter følger en playoffrunde med opgør ude og hjemme for at nå med i gruppespillet.