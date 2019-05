Brøndby slår FCM-reserver og holder liv i europæisk håb

Brøndby holdt mandag aften liv i drømmen om europæisk deltagelse i næste sæson med en 4-1-sejr over et reservespækket FC Midtjylland-mandskab.

Sejren betyder, at Brøndby blot har tre point op til OB på fjerdepladsen, og de to hold tørner sammen på lørdag i mesterskabsspillets sidste runde.

Nummer fire fra mesterskabsspillet møder den samlede vinder af AGF mod Randers i en direkte duel om en plads i Europa League-kvalifikationen til næste sæson.

FC Midtjylland havde foretaget hele ti ændringer i startopstillingen i forhold til det hold, der i fredags vandt pokalfinalen mod netop Brøndby.

FCM's eneste genganger mandag aften var brasilianske Evander, og han sparkede gæsterne i front efter 14 minutters spil.

Begge hold havde let ved at skabe chancer i første halvleg, og Brøndby kunne takke målmand Marvin Schwäbe for, at FCM ikke scorede yderligere.

Hjemmeholdet kom bedre med, og efter 38 minutter bragte Kamil Wilczek balance i regnskabet med sin scoring til 1-1 efter et hjørnespark.

Brøndbys Simon Hedlund tog sagen i egen hånd i første halvlegs sidste minut.

Den svenske offensivspiller udnyttede et passivt FCM-forsvar og hamrede Brøndby foran 2-1 på et fremragende langskud.

FC Midtjylland satsede hårdt på dødbolde efter pausen, og Manjrekar James fik bolden i mål efter 63 minutter, men scoringen blev annulleret for offside.

Minuttet efter sparkede Brøndbys Simon Tibbling hjemmeholdet foran 3-1, og det tog pusten fra FCM.

Derfor kunne Kamil Wilczek med 11 minutter igen lukke til slutresultatet 4-1 med sit 20. Superliga-mål i sæsonen.