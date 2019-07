Brøndby sejrer og tager skridt mod Europa League

Brøndby vandt 4-1 over Inter Turku og sikrede sig et godt udgangspunkt inden returkamp i EL-kvalifikationen.

Brøndby er et skridt nærmere deltagelse i gruppespillet af Europa League.

Torsdag vandt holdet med 4-1 over Inter Turku fra Finland i holdenes første opgør i første runde af kvalifikationen.

Sejren gav en god debut til Niels Frederiksen, der for nylig har sat sig i cheftrænerstolen i Brøndby.

Tidligere torsdag sagde den nye cheftræner til klubbens hjemmeside, at Kamil Wilczek skulle fortsætte som anfører for holdet under ham.

Allerede efter fire minutter kvitterede polakken for tilliden og hamrede bolden i mål til 1-0 til hjemmeholdet.

Han stod også for hjemmeholdets andet mål, mens Simon Tibbling og Kasper Fisker også kom på tavlen for Brøndby.

Der stod Brøndby på det meste i kampens begyndelse.

Efter fire minutter bragte det hårde Brøndby-pres gæsterne ud af balance, og finnerne fik ikke clearet bolden, der i stedet havnede for fødderne af Wilczek, der kunne bringe Brøndby på sejrskurs.

Ti minutter senere var Josip Radosevic tæt på med et skud på overliggeren.

Men derfra gik luften en smule ud af ballonen for hjemmeholdet. Efter knap 20 minutter blev det straffet, og gæsterne kom på scoringstavlen.

Niko Markkula sendte et indlæg fra højrekanten mod forreste stolpe, hvor Timo Furuholm løb fra sin oppasser i Brøndby-forsvaret, og så stod det 1-1.

Derfra var kampen nogenlunde jævnbyrdig, og først i midten af anden halvleg begyndte Brøndby-spillerne igen for alvor at få gang i spillet og åbne op for det finske forsvar.

En god aflevering fra Kevin Mensah satte gang i et flot angreb, hvor Kasper Fisker med en fiks aflevering med indersiden forlængede et indlæg bagud til Wilczek, som sikkert satte bolden i kassen.

Fire minutter senere var det Simon Tibbling, der med en klasseafslutning satte bolden over Henrik Moisander i det finske mål.

Kort efter sendte Dominik Kaiser et hårdt skud afsted, der på vej mod mål blev snittet af Kasper Fisker, der blev noteret for målet til slutresultatet.

Returkampen bliver spillet på næste torsdag i Finland.