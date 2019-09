Besar Halimi tørner fremover ud for Sandhausen, der spiller i næstbedste tyske række.

Besar Halimi er fortid i Brøndby.

Mandag meddeler den tyske klub Sandhausen, at den 24-årige kosovo-tysker er blevet købt i vestegnsklubben og har skrevet under på en toårig kontrakt.

Sandhausen spiller i næstbedste tyske række efter at være rykket op inden denne sæson. Klubben ligger i øjeblikket på tabellens andenplads med ti point efter fem kampe.

Besar Halimi kom til Brøndby i sommeren 2017 på lån fra tyske Mainz. Et år efter blev aftalen gjort permanent.

Midtbanekreatøren nåede at spille 63 kampe for Brøndby. Han har ikke været på banen for de blågule i denne sæson.

- Vi har set i glimt, hvor teknisk dygtig en fodboldspiller Halimi er, men uden udsigt til spilletid her i Brøndby så gav det ikke meget mening for hverken os eller Halimi at fortsætte, fortæller fodbolddirektør i Brøndby Carsten V. Jensen på den danske klubs hjemmeside.

Før opholdet i Brøndby havde Halimi kun spillet i tyske klubber. Ud over Mainz har han blandt andet også tørnet ud for Stuttgarter Kickers og FSV Frankfurt.

På det kosovoske landshold er det blevet til 15 optrædener.