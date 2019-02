Brøndby-midtbanedynamo: Det handler om at se fremad

Brøndby-spillerne ser frem til at præstere bedre med en ny cheftræner ved roret.

Efter Alexander Zornigers trænerfyring mandag fandt fodboldklubben en midlertidig afløser i holdets assistenttræner Martin Retov.

Den nye trænersituation giver truppen tro på at præstere bedre fremadrettet end i de tidligere kampe, mener midtbanespilleren Lasse Vigen.

- Vi havde et møde med Retov, hvor han sagde, hvilke idéer han havde, og hvad han gerne vil tilføre holdet nu.

- Det handler om at få brystet frem. Lad os se fremad nu og vise, at vi er bedre end det, vi har præsteret, siger Lasse Vigen.

Brøndbys tre seneste kampe har ikke været imponerende. Det er blevet til to nederlag og et uafgjort resultat, hvilket betyder, at holdet lige nu kæmper om at være med i Superligaens top-6.

Lasse Vigen er bekymret for, om holdet kan kvalificere sig fra grundspillet.

- Som udgangspunkt ser det stadig udmærket ud. Men det er klart, at med det udgangspunkt, vi gerne ville have haft, så ser det rigtig skidt ud. Da vi startede sæsonen, så havde jeg ikke håbet, at vi skulle stå og snakke om at komme i top-6.

- Jeg havde håbet, at vi skulle snakke om at ligge mere fremme, hvor det er helt sjovt. Men nu handler det om at se fremad og støtte den nye træner, men også rykke sammen i bussen for os spillere. Vi skal bare levere bedre, siger midtbanespilleren.

Brøndby ligger lige nu placeret som nummer fire i Superligaen med 31 point, som blot er tre point mere end AaB på tiendepladsen.

De seks bedste hold skal spille om mesterskabet, mens de resterende hold kæmper for at undgå nedrykning.

Søndag tager Brøndby imod Randers i den fjerdesidste kamp i grundspillet. Her får Lasse Vigen og resten af Brøndby-truppen mulighed for at vise deres værd med den nye cheftræner i spidsen.