Brøndby må undvære stjerne i skæbnekamp mod OB

Hany Mukhtar er ude med en fodskade, når Brøndby skal besejre OB for at holde liv i europæisk kvalifikation.

Lørdag er Brøndby pisket til at vinde på udebane mod OB for at holde liv i ambitionen om at deltage i Europa League-kvalifikationen i næste sæson.

Men opgøret bliver uden holdets måske største stjerne Hany Mukhtar, der døjer med en skade i foden.

Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

Også angriberen Ante Erceg er ude med en fodskade, mens tyske Benedikt Röcker, der blev skadet senest mod FC Midtjylland, også er ude af truppen. De to var dog næppe tiltænkt en startplads hos Brøndby.

Brøndby har haft en skidt sæson og havde håbet på at redde den med en pokaltriumf, men finalen sidste fredag blev tabt til FC Midtjylland efter straffesparkskonkurrence.

Dermed røg også chancen for at kvalificere sig til europæisk fodbold igennem pokalturneringen.

Brøndbys sidste chance er nu at snuppe Superligaens fjerdeplads, og det kræver en sejr i Odense lørdag.

Ligaens fjerdeplads skal møde ligaens nummer syv - Randers eller AGF - i en playoffkamp om den sidste europæiske plads.

OB ligger inden sidste runde i mesterskabsspillet nummer fire, men kan også nå at snuppe tredjepladsen foran Esbjerg.

Efter 35 runder har Esbjerg 53 point, mens OB har 52. Brøndby har 49 point samt en bedre målscore end OB.

Esbjerg skal i sin sidste kamp møde FC Midtjylland på udebane. Begge kampe begynder klokken 17.