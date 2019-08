Brøndby må undvære skadet Tibbling i tre måneder

Et brud i højre fod betyder, at Simon Tibbling må sidde uden for i det meste af efterårssæsonen.

Brøndbys svenske offensivspiller Simon Tibbling har måske spillet sin sidste kamp på denne side af nytår.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den skade, som Tibbling pådrog sig i weekenden mod Hobro, holder ham ude i omkring tre måneder.

- Simon Tibbling har fået konstateret en stressfraktur i højre fod. Det betyder desværre, at han forventes at være ude af truppen i tre måneder, før han kan træne fuldt med igen, skriver klubben.

Holder bulletinerne, kan Tibbling være fuldt tilbage på træningsbanen midt i november, hvilket kun giver en måned, inden vinterpausen sætter ind.

Der skal altså ikke meget forsinkelse til, hvis Tibbling vil nå at spille superligakampe på denne side af årsskiftet.

Til hjemmesiden siger Tibbling selv:

- Jeg kunne mærke med det samme, at noget var galt. Det er voldsomt frustrerende, at jeg nu må sidde på tribunen i nogle måneder, når man gerne vil hjælpe kammeraterne på banen, siger han.

Tibbling har været et stærkt offensivt våben for Brøndby i sæsonen hidtil, og cheftræner Niels Frederiksen ved, at skaden er et tab for holdet.

- Det er møgærgerligt for Simon, for han er en vigtig spiller med sin dynamik og evne til at udfordre modstanderen, og vi vil savne ham på holdet, lyder det fra Brøndby-træneren.

Michael Uhre blev også skadet i kampen mod Hobro, men en skanning har vist, at han slipper med en pause på omkring tre uger.