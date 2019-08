Brøndby lejer slovakisk angriber

Superligaklubben Brøndby fortsætter den høje aktivitet i transfervinduet.

Denne gang har klubben lejet den slovakiske angriber Samuel Mraz af Empoli FC.

Det skriver den italienske klub på sin hjemmeside.

Brøndby har med lejeaftalen sikret sig en købsoption på den 22-årige slovak.

Ifølge B.T. og Tipsbladet gælder lejeaftalen foreløbig for resten af den indeværende sæson.

Samuel Mraz kom til Empoli for et år siden, men er ikke lykkes med at slå igennem på det italienske Serie B-hold. Således er det blot blevet til seks optrædener for klubben med et enkelt mål til følge.

I forårssæsonen har han været lejet ud til italienske Crotone, der ligeledes spiller i Serie B.

Tidligere på ugen offentliggjorde Brøndby, at klubben har hentet dens tidligere anfører Johan Larsson tilbage på en aftale, der løber frem til nytår.

Samtidig har klubben sikret sig den norske stopper Sigurd Rosted og sagt farvel til den finske midtstopper Paulus Arajuuri, der er blevet sendt til den cypriotiske klub Pafos FC.

Brøndby har også meldt ud, at den tyske midtbanespiller Hany Mukhtar forlader klubben til vinter til fordel for Nashville SC i den amerikanske liga.