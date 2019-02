Sportsdirektør er overrasket over, at Rodolph Austin slipper for karantæne, når Kamil Wilczek blev straffet.

Når Brøndby søndag gæster Esbjerg i Superligaen, bliver det uden klubbens topscorer, Kamil Wilczek, der afsoner sin anden karantænedag i denne omgang. Derimod kan Esbjerg stille med Rodolph Austin.

Wilczek og Austin har begge været under lup hos Fodboldens Disciplinærinstans for situationer, hvor de brugte deres albue i en nærkamp med en modstander.

Men kun i Wilczeks tilfælde fandt disciplinærinstansen anledning til at straffe spilleren per efterkrav.

Det undrer man sig over i Brøndby, efter at kendelsen i Austin-sagen blev offentliggjort fredag.

Sportsdirektør Ebbe Sand argumenterer for, at Austins forseelse i den seneste runde på mange måder minder om den, som Wilczek blev idømt to spilledages karantæne for.

- Vi er meget overraskede over disciplinærinstansens afgørelse, siger Ebbe Sand til Ekstra Bladet.

Han mener, at der skal ændres i processen, når domme bliver efterbehandlet.

- Vi vil kræve en langt tydeligere linje i Disciplinærinstansen og en langt mere gennemsigtig proces i deres arbejde.

- Dagens udmelding fra disciplinærinstansen efterlader os klubber med langt flere spørgsmål end svar, og det er ganske enkelt uholdbart for alle parter, mener Sand.

Ritzau har forsøgt at indhente en kommentar fra Fodboldens Disciplinærinstans, men endnu uden held.