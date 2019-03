Brøndby kommer blæsende

FODBOLD: OB's træner Jakob Michelsen er enig i, at startprogrammet i medaljespillet er temmelig hårdt.

- Det kunne ikke gøres meget sværere, men det kan ikke nytte at kommentere det, for det kan ikke laves om. Vi møder nummer et til fire i sidste sæson i starten og det er jo det, som vi har higet og sukket efter, så det skal vi ikke jamre over. Vi skal nyde, at vi omsider er med, hvor det sker. Vi har mulighed for at opnå en hel masse, siger OB-træneren til Sport Fyn.

Den første uge efter grundspillet har OB'erne ladet batterierne op, fået trænet og lagt fysisk på men holdt en mental pause.

- Den sidste uge, som jo har været kort, har udelukkende handlet om at forberede os til Brøndby-kampen. Vi er fire hold, der er meget tæt på hinanden. Intet vil være afgjort uanset resultatet fredag aften. Brøndby vil komme blæsende fra start. Det stinker af fodbold i Brøndby og der er masser af ramasjang og intensitet, tilføjer træneren, der konstaterer, at alle OB-spillere var på træningsbanen ved torsdagens afsluttende træning.

- Det er positivt. Men det vil være unaturligt, at alle lige har kampformen, tilføjer Jakob Michelsen og tænker formentlig på spillere som Alexander Ludwig, Marco Lund og Janus Drachmann.

- Slutspillet bliver tæt men også sjovt, fastslår han.