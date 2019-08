Selv om Brøndby tabte 2-4 i det første opgør mod Braga i torsdags, har Kasper Fisker bevaret optimismen inden returopgøret i Portugal.

Han kræver en sejr over det portugisiske mandskab på torsdag i den anden kamp i tredje runde af Europa League-kvalifikationen og lurer tilmed på samlet avancement.

- Det er en stor og vigtig kamp. Vi gjorde det lidt sværere for os selv i torsdags, men vi skylder klubben, fansene og ikke mindst os selv at gå efter det i Portugal.

- Vi har muligheden for at skrive historie og sikre et kæmpe resultat, og det ønsker alle omkring klubben, så det går vi selvfølgelig efter, siger Kasper Fisker til klubbens hjemmeside.

Brøndby havde ved stillingen 2-2 et bedre og mere acceptabelt resultat, men holdet indkasserede to mål i overtiden.

- Vi havde selvfølgelig foretrukket, at vi havde en sikker sejr, der bare skulle køres hjem i Portugal.

- Men når vi nu har gjort det svært for os selv i den første kamp, må vi bare give den ekstra meget gas i returkampen, lyder det fra Kasper Fisker.

Han var skuffet efter den første kamp i Brøndby.

- Alle havde følelsen af, at de var til at snakke med, og i lang tid lugtede det også af en hjemmesejr.

- Så følelsen af at have overtaget skal vi tage med til Portugal på torsdag, og så skal vi spille vores chance, siger midtbanespilleren.

I søndags vandt Brøndby med 2-0 ude over Hobro i Superligaen.

- Det giver en dejlig ro inden de her europæiske kampe. En sejr er altid den bedste optakt til en ny sejr.

- Og selv om vi måske ikke spillede de bedste 90 minutter mod Hobro, holdt vi nullet og havde en meget professionel tilgang til kampen, og de to ting bliver selvfølgelig afgørende på torsdag, mener Kasper Fisker.

Der er kampstart i Portugal torsdag klokken 20.45 dansk tid.