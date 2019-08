For første gang i tre superligakampe lukkede Brøndby ikke mål ind, da holdet slog Hobro 2-0 på udebane søndag.

Hobro var stadig ubesejret i denne sæson i Superligaen, men det ændrede sig, da holdet søndag aften tabte 0-2 hjemme til Brøndby.

Dermed kunne Brøndby endelig glæde sig over et nyt clean sheet, hvor mandskabet ellers havde lukket to mål ind i hver af de seneste tre superligakampe.

Den skarpe polske Brøndby-topscorer, Kamil Wilczek, tegnede sig for begge scoringer i kampen.

Hobro startede kampen bedst og lagde et massivt tryk på gæsterne, der måske var en anelse mærket efter torsdagens nederlag til Braga i Europa League-kvalifikationen.

Hobro var især farlige på indlæg og dødbolde.

Brøndby kom i løbet af første halvleg bedre med, og det hele udviklede sig til en mere åben slagudveksling, dog var Hobro det bedste mandskab.

Derfor kunne Hobro ærgre sig mest over, at dødvandet ikke blev brudt inden pausen.

Der var dog ikke spillet lang tid af anden halvleg, før der kom hul på bylden.

Efter flotte kombinationer kunne Brøndby-angriberen Kamil Wilczek elegant chippe bolden forbi Jesper Rask i Hobro-målet.

Generelt havde Brøndby noget bedre fat i kampen i anden halvleg. Også i den defensiv, som Brøndby i de seneste kampe har været udskældt for.

Men gæsterne virkede samtidig nervøse for Hobros dødbolde, hvor Brøndby-forsvaret så skrøbeligt ud.

Hobro havde dog svært ved for alvor at sætte det helt samme tryk som i kampens indledning, hvorfor afslutningen blev en rodet affære.

I stedet afgjorde Wilczek sagerne, da han fra en lignende position som ved sin første scoring bankede bolden ind til 2-0.

Brøndby-stopperen Hjörtur Hermannsson fik i overtiden sit andet gule kort og blev dermed udvist.

Det hjalp dog ikke, og Hobro indkasserede superligasæsonens første nederlag, mens Brøndby undgik det tredje nederlag i træk i alle turneringer.