Brøndby henter norsk forsvarsspiller i Belgien

Superligaklubben Brøndby lukkede i søndags tre mål ind mod AGF, men nu er der norsk forstærkning på vej til forsvaret.

Klubben henter centerforsvareren Sigurd Rosted i den belgiske klub Gent. Nordmanden har underskrevet en aftale gældende til 2023.

- Sigurd er med sine 25 år en forsvarsspiller i sin bedste fodboldalder og besidder et godt overblik, har fart og kan sætte spillet.

- Han spillede stort set samtlige minutter i sidste sæson for Gent, og kommer til Brøndby IF med erfaring, han kan dele ud af samt en sult for at vinde kampe, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, til klubbens hjemmeside.

Han fastslår, at klubben har fået den nye mand på "attraktive vilkår" uden at komme nærmere ind på, hvad det dækker over.

Sigurd Rosted skiftede til Gent fra Sarpsborg i januar 2018. På halvandet år blev han noteret for 47 optrædener for den belgiske klub, der har danske Jess Thorup som cheftræner.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at starte i Brøndby IF. Kombination af en aggressiv spillestil og taktisk omhu, som Brøndby IF praktiserer, tiltaler mig meget, siger Rosted til Brøndbys hjemmeside.

Han har spillet fem kampe for det norske A-landshold - alle i 2018.