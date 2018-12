Brøndby henter målmandstræner i Lyngby

Superligaklubben Brøndby har været på rov i 1. divisionsklubben Lyngby for at finde en ny målmandstræner.

I fremtiden bliver det således Claus Fallentin, der skal træne Marvin Schwäbe, Benjamin Bellot og Brøndbys andre målmænd, da Fallentin ved årsskiftet stopper i Lyngby for i stedet at tiltræde i Brøndby.

Det oplyser begge klubber mandag.

Nyheden vækker ærgrelse i Lyngby og glæde i Brøndby.

- Gennem det sidste halvandet år har han ikke blot trænet målmænd, men også løftet vores setup omkring målmandstræningen fra førsteholdet og langt ned i akademiet, siger Lyngby-sportsdirektør Birger Jørgensen.

Brøndbys afgående sportsdirektør, Troels Bech, nåede dermed at ansætte en ny målmandstræner på sin sidste arbejdsdag hos de blågule.

- Vi er meget glade for, at Claus har sagt ja til at blive en del af vores trænerteam. Claus er analytisk i sin tilgang, og har en af de bredeste målmandstræneruddannelser man i dag kan få i Europa, siger Troels Bech.

I Brøndby overtager Fallentin jobbet som målmandstræner for Sten Christensen, der i stedet har helliget sin karriere til at være rådgiver for sønnen Andreas Christensen, der spiller for Chelsea og Danmarks landshold.

48-årige Claus Fallentin har tidligere selv været målmand på højt niveau. Han har blandt andet spillet 74 kampe i Superligaen, hvor han repræsenterede Lyngby og Næstved.

Brøndby har også den aktuelt sygemeldte Lars Høgh ansat som en del af trænerstaben for klubbens målmænd.