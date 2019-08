Brøndby-helt: Jeg føler mig som en af fansene

Brøndby-helten Jesper Lindstrøm er lykkelig over, at han torsdag aften kunne hjælpe sin hjerteklub videre i Europa League-kvalifikationen, hvor han scorede to mål i den forlængede spilletid, da Brøndby slog Lechia Gdansk med 4-1.

Efter kampen blev Lindstrøms navn sunget af fansene på den tribune, hvor han selv har stået mange gange for at bakke Brøndbys hold op.

- Dem, der har set tv de sidste dage, ved, hvordan jeg har det. Jeg kan blive ved med at rose vores fans, til jeg dør.

- Jeg har selv stået nede ved dem, da jeg var mindre, og jeg ser mig selv råbe og skrige ligesom dem, siger 19-årige Lindstrøm til 6'eren.

I weekenden scorede han sit første superligamål, da Brøndby slog OB, og han fortæller, at de mange lykønskninger har krævet flere opladninger af mobiltelefonen end normalt.

Torsdag scorede han til 3-1 på et indlæg fra Kevin Mensah, mens han gjorde det til 4-1, da han fik en friløber fra midten af banen.

- De her dage har været meget spændende. Jeg har det rigtig dejligt, for vi er videre i Europa League. Jeg gør mit for at få holdet frem, og vi kæmpede som en enhed i dag.

- Jeg er med på holdet, fordi jeg kommer meget ind i feltet. Det skete også på mit første mål i dag. Min oppasser var lidt træt, og bolden kom lige, hvor jeg ville have den.

- På mit andet mål tænkte jeg ikke på andet, end at bolden skulle i netmaskerne, siger Lindstrøm.

Cheftræner Niels Frederiksen havde valgt at bænke Lindstrøm fra starten af opgøret, og teenageren blev først sat ind, da polakkerne var trætte.

Brøndby-træneren skal nok sørge for at holde Jesper Lindstrøms fødder nede på jorden.

- Der er stadigvæk en masse, som "Jobbe" skal arbejde på at blive dygtigere til, og det ved han også godt, siger Niels Frederiksen til 6'eren.

I næste runde skal Brøndby møde portugisiske Braga. Den første kamp spilles torsdag i Brøndby.