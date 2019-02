Brøndby får point i Farum trods sløj defensiv indsats

Brøndby reddede sig uafgjort 3-3 ude mod FC Nordsjælland, da de to hold søndag mødtes i deres første superligakamp efter vinterpausen.

Right to Dream Park i Farum dannede rammen om opgøret, som afslørede, at Brøndby defensivt bøvler med at finde melodien.

FCN havde let ved at overløbe og overliste modstanderens defensiv og fik på den konto massevis af chancer.

Trods de mange muligheder til FCN endte det uafgjort, hvilket betyder, at FCN med 25 point er på tiendepladsen efter 21 spillerunder, mens Brøndby er på tredjepladsen med 31 point.

Første halvleg bar præg af den haltende Brøndby-defensiv. Gæsterne gav FCN masser af muligheder for at komme ned bag bagkæden - særligt over kanterne.

Især Godsway Donyoh fik mange store muligheder, og efter ni minutter lykkedes han med at prikke bolden i et tomt mål efter et fladt indlæg, som strøg hele vejen frem til ghaneseren ved bageste stolpe.

I Brøndbys offensiv var der blevet plads til svenske Simon Hedlund, som er ny i klubben, og han var farligste mand for Brøndby kampen igennem.

Det var således ham, der efter 28 minutter fremprovokerede et straffespark, som Besar Halimi sikkert sparkede i mål til 1-1, og efter 55 minutter lagde han fornemt op til Mikael Uhre, der bragte Brøndby i front.

Bare tre minutter senere svarede FCN dog tilbage. Brøndbys Lasse Vigen blev ramt på hånden i feltet, og FCN's Andreas Skov Olsen sparkede stensikkert bolden i mål på straffesparket.

Efter 68 minutter blev Brøndby-defensiven på ny udstillet. En dyb bold blev spillet frem til Godsway Donyoh, der med sin fart løb fra hele Brøndby-forsvaret og sparkede bolden i mål.

Simon Hedlund var dog dagens mand for Brøndby, og efter 84 minutter fik han igen straffespark.

Den mulighed scorede Josip Radosevic på, og dermed sikrede han et enkelt point til Brøndby.