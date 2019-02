Brøndby-ejer: Ingen revolution efter Zorniger

Jan Bech Andersen ærgrer sig over at måtte fyre Alexander Zorniger, men den får ikke betydning for strategien.

Superligaklubben Brøndby står ikke foran en revolution, selv om klubben mandag fyrede den karismatiske og kompromisløse træner Alexander Zorniger efter to og et halvt år i klubben.

I et indlæg på Brøndbys hjemmeside siger klubbens hovedaktionær, erhvervsmanden Jan Bech Andersen, at klubstrategien består, selv om Zorniger forgår.

Derfor vil farvellet til Zorniger ikke være et opgør med klubbens ambition om at have en spillestil, der er baseret på offensiv presfodbold, siger klubejeren.

- Resultaterne kan svigte, men det gør vores ambitioner ikke. Vi har siden 2016 taget store skridt i den rigtige retning hvert år både kommercielt og sportsligt, og det kommer vi også til i 2019.

- Vi går et spændende forår og en spændende sommer i møde. Og lad mig slå fast, vi har sagt farvel til en træner, men vi har ikke sagt farvel til strategi 6.4. Tværtimod.

- Vi er blevet bekræftet i, at strategien med at genfinde den offensive presfodbold er den helt rette for vores klub. Så derfor skal vi selvfølgelig fortsat spille det mest attraktive presfodbold, siger Jan Bech Andersen.

Alexander Zorniger blev fyret mandag morgen på grund af svigtende resultater i denne sæson. Klubejeren ærgrer sig over, at det var nødvendigt at træffe den beslutning.

- Denne uge har været meget vemodig for mig, og jeg har virkelig været ramt af, at vi som klub måtte træffe den beslutning.

- Men desværre - når man ikke ser målbare fremskridt og udvikling - er vi som klub og virksomhed nødt til at agere, så svært som det end måtte være, siger Jan Bech Andersen.

I resten af sæsonen skal Martin Retov stå i spidsen for Brøndby, som ligger nummer fire i Superligaen inden grundspillets sidste fire runder. Søndag aften venter en nøglekamp mod Randers FC på Brøndby Stadion.