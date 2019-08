Brøndby-direktør forventer Mukhtar-afklaring tirsdag

Brøndbys tyske stjernespiller Hany Mukhtar var ikke en del af truppen i søndagens nederlag til AGF på 0-3 i Superligaen, da Brøndby-kreatøren er udenlands for at diskutere personlige forhold i et klubskifte.

Vestegnsklubben er nemlig nået til enighed med en klub på den anden side af Atlanten om en transfersum, fortæller Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

- Vi er enige. Ellers sender man ikke sin spiller afsted, siger Brøndby-direktøren og fortæller, at han forventer en afklaring tirsdag, mens Mukhtar formentligt er tilbage på træningsbanen for Brøndby onsdag.

Tidligere søndag oplyste Brøndby, at man forventer, at den 24-årige tysker skifter til sin nye klub efter vinter, hvorfor Mukhtar, som stadig har sin første kamp i sæsonen til gode, bliver en del af Brøndby-holdet i efteråret.

- Han har ikke spillet, siden jeg kom, og det er rart at få nogle ting afklaret.

- Nu ved vi, hvad der skal ske herfra. Der har også været skader og sygdom (til Mukhtar, red.), så alt det skal vi have lagt bag os, så man kan fokusere på at være Brøndby-spiller fra onsdag og frem.

Mukhtar er dog ikke den eneste Brøndby-spiller, som klubben snart kan sige farvel til, da forsvarsspilleren Paulus Arajuuri, som har kontraktudløb til vinter, også er på vej væk.

Skulle han skifte, inden sommerens vindue er lukket, så skal Brøndby hente en ny spiller.

- Hvis Paulus (Arajuuri, red.) ikke er her, når vinduet lukker, så er det fordi, vi har fået en ny spiller, siger Carsten V. Jensen.

Brøndby har over sommeren været sat i forbindelse med klubbens tidligere kaptajn, Johan Larsson, som er klubløs, og han er et aktuelt emne for Brøndby.

- Det synes jeg, han skal være. Hvis man er tidligere Brøndby-spiller og -kaptajn, og man ikke har en ny kontrakt, så er han et tema, når vi kigger på den måde, vi skal styrke os på.

Carsten V. Jensen uddyber desuden, at det ikke er ensbetydende med, at parterne er i dialog.