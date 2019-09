Sigurd Rosted fik søndag debut i Brøndbys forsvar, og selv om Brøndby tabte 0-1 til FC Midtjylland, så var Rosted tilfreds med sin præstation.

Nordmanden blev offentliggjort som ny mand i Brøndby-trøjen bare fem dage før kampen mod FCM, og han nåede derfor kun at deltage i to træningspas.

Da han ikke havde spillet en kamp siden slutningen af juli, så var han ganske godt tilfreds med sin indsats.

- Jeg har haft få træninger med holdet, og det er længe siden, at jeg har spillet kamp, så jeg synes, at jeg kom godt fra det, siger Sigurd Rosted.

FCM satte Brøndby under pres fra kampens begyndelse, og for Rosted føltes det kaotisk, fortæller han.

- Vi fik ikke den bedste start. Jeg tænkte, at det var lidt kaotisk, men jeg vidste, at FCM ville trykke på fra start med mange lange bolde og lange indkast, siger han.

Brøndby-træner Niels Frederiksen var også tilfreds med sin nye midterforsvarers præstation.

- Man skal huske på, at han kun har trænet med to gange, og at han ikke har spillet en kamp siden juli måned, så det var en fin præstation.

- Han var stærk i duellerne. Han har en fin springkraft, og han vandt mange hovedstødsdueller, siger Niels Frederiksen.

Det var særligt mod FCM-angriber Sory Kaba, at Sigurd Rosted skulle kæmpe i duellerne, og Rosted mener selv, at han slap godt fra mødet med den store angriber.

- Det er selvfølgelig vanskeligt at spille mod ham, for han er en stor og stærk angriber, men jeg synes, at jeg gjorde det godt, siger nordmanden.