Brøndby-boss vil have danskere på holdet

Det er ambitionen for Brøndby at stille op med danskere på holdet, understreger klubbens sportsdirektør.

Brøndby stillede søndag op med et hold uden en eneste dansker i startopstillingen.

Det skete i 1-0-sejren over Hobro, og det var første gang i Superligaens historie.

Det fik efterfølgende Brøndby-træner Alexander Zorniger til at kritisere de danske talenter for ikke at have mentaliteten til at slå igennem på højeste niveau.

Debatten fortsatte mandag, og Zorniger blev kritiseret for sine udtalelser af blandt andre Carsten V. Jensen, sportschef i FC Nordsjælland.

- Brøndby har jo historisk set haft et af de største talentudviklingsmiljøer i Skandinavien. At det ikke kan lade sig gøre er lidt underligt, sagde Carsten V. Jensen til BT.

Brøndby-sportsdirektør Troels Bech understreger, at det er en ambition at have danskere på holdet.

- Ja, det er det. Vi kan se incitament til at have det på flere områder. For det første skaber det en kulturkontinuitet. Vi har også en rolle i forhold til talentudviklingen.

- Det giver en forankring for dem, der holder med os. De hepper på Jon fra Albertslund, og det var også en af grundene til, at en spiller som Riza Durmisi var så populær, siger Bech til Ekstra Bladet.

Brøndby har en talentafdeling med navnet Masterclass, og målet er at få nogle af de unge med på førsteholdet.

- Det er også en billigere måde at gribe det an på ved at bruge spillere fra egen avl. Det vil vi meget gerne.

- Jeg så gerne flere danskere, men det er vigtigt at sige, at der er lige så mange danskere i truppen nu, som da Alex (Zorniger, red.) begyndte, påpeger Bech.