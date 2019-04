Brøndby-back: Onuachu gør ondt på de fleste forsvar

Brøndby-backen Jens Martin Gammelby advarer mod FC Midtjyllands styrke på dødbolde og hovedstødsstærke Paul Onuachu, når de to hold mødes i pokalfinalen.

Torsdag aften var Gammelby med til at sende AaB ud af pokalen efter en Brøndby-hjemmesejr på 1-0 i semifinalen.

I finalen 17. maj i Parken venter FCM, som slog OB med 4-0 i Herning onsdag aften.

- Vi skal ramme vores topniveau. Jeg sad og så FC Midtjyllands kamp mod OB, som kom flot ud til kampen.

- FCM har Paul Onuachu, der kan gøre ondt på de fleste forsvarsspillere, fordi han er otte meter høj, som Jacob Michelsen (OB-træner, red.) sagde.

- FCM har dødbolde og fysik og er svære at bryde ned. Men vi har løbevillighed og fightervilje, og vi har nogle teknisk dygtige midtbanespillere, der kan gøre ondt på dem, siger Gammelby.

Han stod i pokalfinalen sidste år som Silkeborg-spiller. Og han var med til at tabe til Brøndby.

- Det bliver helt vildt at have Brøndbys fans på min side. Når jeg siger, at de larmer så meget, at vi ikke kan høre noget, er det kun positivt.

- Sidste år kunne jeg ikke høre mine medspillere i Silkeborg-trøjen, fordi Brøndby-fansene larmede så meget, husker Gammelby.

Brøndbys målsætning er en placering i top-3 i Superligaen, men pokalfinalen står lige nu højere for Gammelby.

- Det betyder meget for os at stå i pokalfinalen, fordi vi ikke har førstepladsen i Superligaen at spille om. Det her er vores trofæ at spille om. Så det betyder alt.

- Vi har ikke andet at spille for. Selvfølgelig har vi en tredjeplads at spille for, men af pokaler har vi denne her. Derfor er den uhyre vigtigt for os, siger Gammelby.