Brøndby: Mukhtar er i dialog med udenlandsk klub

Hany Mukhtar kan være på vej væk fra Brøndby.

Vestegnsklubben meddeler på sin hjemmeside, at den tyske profil ikke er med søndag i superligakampen mod AGF, fordi han er i dialog med en udenlandsk klub.

- Hany er en dygtig spiller, som i lang tid har tiltrukket interesse fra en række udenlandske klubber på grund af den udvikling, han har gennemgået i Brøndby de sidste tre år, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen på klubbens hjemmeside.

- Vi har igennem et stykke tid været i dialog med en udenlandsk klub om et eventuelt salg, og vi har derfor givet Hany tilladelse til at besøge klubben og afslutte forhandlingerne om hans personlige forhold.

Hvis tyskeren bliver enig med den pågældende klub, vil han først skifte, når efterårssæsonen i Superligaen er spillet færdig, lyder det fra Carsten V. Jensen.

Hany Mukhtar kom til Brøndby i 2016 på en lejeaftale fra portugisiske Benfica. I april 2017 udnyttede den danske klub en option i aftalen, så skiftet blev permanent.

Han har i denne sæson endnu ikke været på banen på grund af en skade i foden.