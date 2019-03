Brøndby, Esbjerg og FCN scorer jackpot i top-6-lotteriet

Brøndby, Esbjerg og FC Nordsjælland sikrede sig søndag de tre sidste ledige pladser i mesterskabsslutspillet.

De tre mandskaber gør dermed FC København, FC Midtjylland og OB selskab blandt de seks klubber, der i de kommende måneder skal kæmpe om guld, sølv og bronze.

Brøndby forsvarede fjerdepladsen med en udesejr på 3-1 over AC Horsens, hvor cheftræner Martin Retovs spillere i sidste sæson oplevede den helt store nedtur.

Det var nemlig i Horsens, at Brøndby reelt tabte mesterskabet på gulvet i forhold til de senere mestre fra FCM.

Esbjerg var søndag på vej ud af top-6, men et sent mål i en 2-1-sejr over Vejle to minutter inde i overtiden gjorde forskellen for vestjyderne.

Joni Kaukos sejrsmål betød, at Esbjerg bevarede femtepladsen, og at AaB trak nitten.

AaB havde ellers gjort sit arbejde og slået AGF med 3-1 på hjemmebane og var få minutter fra at slutte i top-6. Jublen i Aalborg forstummede dog hurtigt, og aalborgenserne endte på syvendepladsen.

FC Nordsjælland spillede sig ind i det gode selskab med et sent sejrsmål i 1-0-sejren ude over Vendsyssel FF. Det skete med et mål seks minutter før slutfløjt fra topscorer Andreas Skov Olsen.

Både FCN og AaB sluttede grundspillet med 36 point, og det blev derfor afgørende, at nordsjællænderne har en målscore, der er et enkelt mål bedre end AaB.

Randers FC endte bag AaB på ottendepladsen efter et nederlag på 0-1 ude til OB. En randrusiansk sejr havde været nok til at sikre holdet den vigtige sjetteplads.

AGF endte på niendepladsen efter 1-3-nederlaget til AaB i Aalborg, mens AC Horsens sluttede grundspillet som nummer ti efter nederlaget på eget græs på 1-3 til Brøndby.

Herefter følger Sønderjyske, der trods en 1-0-føring ude mod FC Midtjylland tabte 1-2.

12.-pladsen besættes af Vendsyssel, der har Hobro og Vejle bag sig på henholdsvis 13.- og 14.-pladsen.

Hobro tabte søndag med 1-3 på udebane til ligaens førerhold fra FC København.