De britiske tv-stationer slipper fremover en anelse billigere, når de skal vise fodbold fra den bedste britiske række, Premier League.

Sky Sports og BT lægger således 4,464 milliarder pund på bordet for rettighederne til sæsonerne fra 2019-2022. Dermed er aftalen over en halv milliard pund billigere end aftalen for sæsonerne 2016-2019.

Den aftale lød på 5,136 milliarder pund og var en historisk stor tv-aftale.

Aftalen har blandt andet været med til at skrue lønningerne og transfersummerne i vejret i den engelske liga, skriver BBC.

I den nye tv-aftale er det Sky Sports, der trækker sig ud som den helt store vinder. Den britiske gigant har sikret sig fire ud af syv udbudte tv-pakker og vil dermed vise 128 kampe per sæson, når aftalen træder i kraft.

Blandt Skys kampe er otte opgør, der som noget helt nyt bliver vist i bedste sendetid lørdag aften klokken 20.45.

Konkurrenten BT må nøjes med en enkelt pakke og 32 kampe.

Det betyder også, at der fortsat er to pakker til salg. De to pakker inkluderer i alt 40 kampe, og ifølge Premier League er der "interesse fra adskillige købere" til disse pakker.

BT er ifølge BBC interesseret i de to resterende pakker, mens der ikke er nogen meldinger om, hvorvidt Sky er interesseret i yderligere pakker.

Sky kan dog maksimalt byde på en af pakkerne, da ingen tv-udbyder må sidde på mere end 148 Premier League-kampe.

Der har tidligere været spekulation om, at mediegiganter som Amazon, Facebook, Netflix og Twitter kunne være interesserede i rettighederne.

Indtil videre er rettighederne dog altså ikke tilfaldet nogen af dem.

Den nye tv-aftale betyder, at gennemsnitsprisen for en Premier League-kamp lyder på 9,3 millioner pund. Prisen per kamp under den nuværende aftale er i gennemsnit 10,2 millioner pund.