Brian Laudrup: Danmark er storfavorit uanset lodtrækning

Legenden Brian Laudrup, der nu fungerer som ekspert, når Kanal 5 transmitterer Danmarks landskampe, har stor tiltro til, at Danmark i sommeren 2020 er blandt de 24 deltagere ved EM-slutrunden.

Og så betyder det mindre, hvem Danmark trækker i kvalifikationsturneringen ved lodtrækningen søndag middag. Han mener, at Danmark bør have kvaliteten til at snuppe en af de to øverste pladser i gruppen.

- Vi bør være storfavorit til at tage en af de to pladser, uanset hvem vi møder. Det skal være en skrækpulje for, at vi ikke bliver blandt de to bedste, siger Brian Laudrup.

Danmark er seedet i andet lag og får altså på papiret en modstander fra tredje lag som den værste konkurrent til andenpladsen.

- Jeg synes ikke, at det er et skrækindjagende lag. Men jeg kunne godt tænke mig at undgå Israel, der har et interessant hold. Især på udebane er det et vanskeligt hold.

- Så er der Finland, der har haft en fin Nations League-turnering, mens Norge kunne være en sjov modstander. Men alt i alt ser det ikke skræmmende ud, vurderer Laudrup.

Den sværeste modstander kommer fra første lag, hvorfra Danmark risikerer modstandere som Frankrig, Spanien eller Belgien. Derimod slipper man for Tyskland, der er røget ned i andet lag efter skuffelsen i Nations League.

- Flere hold ligger godt til os. Det er faktisk morsomt, at Polen er i første lag, når man kigger på det skuffende VM. Dem har vi vist, at vi kan slå eftertrykkeligt (4-0-sejr i VM-kvalifikationen, red.).

- Jeg tror også, at vi kan gøre det absolut ok mod Schweiz, og så har jeg en fornemmelse af, at Kroatien har toppet. Holdet spillede et fantastisk VM, men havde siden problemer i Nations League, lyder det fra Laudrup.

I alt 55 nationer er med i lodtrækningsbowlen i Dublin søndag. Ti grupper skal formes, hvoraf fem af dem får deltagelse af seks hold, mens de resterende kommer til at tælle fem hold.