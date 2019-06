Der blev sparket optimisme ind i det brasilianske håb om at vinde Copa America på hjemmebane lørdag aften.

Her sikrede brasilianerne sig således en plads i kvartfinalen med en overbevisende sejr på 5-0 over Peru.

Dermed sluttede Brasilien på førstepladsen i gruppe A med syv point efter tre kampe.

Venezuela avancerede også fra andenpladsen med en 3-1-sejr over Boliva, mens Peru med fire point slutter på tredjepladsen i gruppen.

De brasilianske spillere har oplevet både at blive buhet af i forbindelse med den første gruppekamp, da Brasilien slog Boliva 3-0, men ikke mindst efter 0-0-opgøret senest mod Venezuela.

Lørdag var der dog tilfredshed på tribunerne, da Brasilien var foran 2-0, inden der var spillet 20 minutter.

Først var det Real Madrids Casemiro, der headede Brasilien foran efter 12 minutter, og syv minutter senere blev det 2-0 efter en lettere absurd scoring.

Peru-keeper Pedro Gallese ville sparke bolden langt væk, men Roberto Firmino hoppede op og parerede udsparket.

Bolden røg i en bue på træværket og sprang igen ud til Firmino, som køligt afdriblede den uheldige målmand og lagde bolden i mål.

Brasilien pressede på, og stemningen var høj, og så blev det 3-0 i en situation, hvor Gallese igen så lidt skidt ud.

Everton tog et træk og afsluttede fladt lige uden for feltet, og bolden strøg i mål ved nærmeste stolpe, hvor Gallese sprællede forgæves.

3-0 lød pausestillingen og det brasilianske humør nåede nye højder efter 54 minutter, da Dani Alves øgede til 4-0.

Det skete, efter at backen selv iværksatte en offensiv og indgik i flere brasilianske kombinationer, hvorefter Paris Saint-Germain-spilleren sendte bolden i mål.

I det sidste minut sørgede indskiftede Willian fra Chelsea for 5-0, inden Gabriel Jesus fra Manchester City tillod sig at misbruge et straffespark i tillægstiden.

Brasilien har vundet Copa Ameria samtlige gange, turneringen er spillet i Brasilien. Det skete i 1919, 1922, 1949 og 1989.