Brasilien jagter Copa America-triumf uden Neymar

Brasilien kan i virkeligheden næsten kun skuffe, når Copa America skydes i gang natten til lørdag dansk tid.

Den titelhungrende nation er på hjemmebane, og trods afbud fra verdensstjernen Neymar er kravet fra befolkningen kort og godt, at Brasilien vinder turneringen, der løber frem til 7. juli.

Det erkender Real Madrids Casemiro da også, inden det gælder åbningskampen mod Bolivia.

- Uanset, hvordan konkurrencen er, så er Brasilien favorit, og vi skal vinde, og selv uden Neymar er vi uden tvivl virkelig stærke, siger Casemiro ifølge AFP.

Neymar pådrog sig en ankelskade i en testkamp mod Qatar i optakten til Copa America, og han er helt ude af turneringen.

Uheldet kom efter en skadeplaget sæson for Paris Saint-Germain, som sluttede med, at verdensstjernen fik tre spilledages karantæne for at slå ud efter en fan i forbindelse med pokalnederlaget til Rennes.

Det kostede samtidig Neymar jobbet som anfører for Brasilien.

PSG-stjernen mødte dog op i landsholdslejren, men det skete med en voldtægtssag på halsen, inden han altså blev skadet og måtte trække sig.

Ifølge anklageskriftet skulle Neymar i fuldskab have overfaldet en kvinde på et luksushotel i Paris den 15. maj, efter at de to fik kontakt via sociale medier.

Neymar har hele tiden nægtet sig skyldig, og det fik han mulighed for at gentage natten til torsdag dansk tid.

Da blev Neymar i Brasilien afhørt i fem timer af brasiliansk politi i sagen.

- Sandheden kommer frem før eller siden, lød det fra Neymar til det store presseopbud, da afhøringen var overstået hos politiet.

Brasiliansk politi har i øvrigt indledt en sag om ærekrænkelse mod kvinden, der anklager Neymar for voldtægten. Det skyldes ifølge AFP, at kvinden i et tv-interview har beskyldt politiet for at "være købt".

Postyret omkring Neymar har næsten overstrålet fodbolden i optakten til Copa America, men natten til lørdag skal der altså spilles fodbold uden PSG-profilen.

Ifølge landstræner Tite, så fylder Neymars afbud dog ikke meget i landsholdstruppen.

- Vi taler mere om Neymar her (pressemøde, red.) end til træning, hvor vi taler om at forberede os som en helhed.

- Vi ved, det bliver en svær kamp. Vi ved, hvordan Bolivia spiller, men vi kan ikke fralægge os ansvaret. Vi ved dog, at vi skal bygge det op skridt for skridt for at vinde titlen, siger Tite.

Brasilien har vundet Copa Ameria samtlige tange, turneringen er spillet i Brasilien. Det skete i 1919, 1922, 1949 og 1989.

Seneste triumf i turneringen var dog tilbage i 2007.

Åbningskampen mellem Brasilien og Bolivia fløjtes i gang lørdag klokken 02.30 dansk tid.