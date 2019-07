Brasilien er storfavorit: Tingene kan hurtigt ændre sig

Brasilien har vundet Copa America, hver gang landet har været vært for mesterskabet.

Det er det igen i år, hvor brasilianerne søndag møder Peru i finalen.

Og selv om Brasilien slog Peru med 5-0 i gruppespillet tidligere i turneringen og er udråbt til storfavorit i finalen, så er ingenting givet på forhånd, mener forsvarsspiller Marquinhos.

- I fodbold kan tingene ændre sig meget hurtigt.

- Peru er på et helt andet niveau nu, og alle skal vide, at det vil kræve en stor indsats at slå dem, fordi en finale er helt anderledes and alt andet.

- Det vil afhænge af følelser, taktik og teknik. Vi skal kombinere disse faktorer, og de små detaljer vil være afgørende i denne kamp. Det hold, der laver færrest fejl, vil vinde, siger han ifølge BBC Sport.

Brasilien har vundet Copa America otte gange tidligere - senest i 2007, hvor Argentina blev slået i finalen.

Det er første gang, at Peru er i finalen i Copa America, siden holdet vandt turneringen i 1975.

Selv om peruanerne er underdogs, så tror landstræner Ricardo Gareca på en overraskelse.

- Når du kommer til finalen, så er du nødt til at prøve at vinde den. Der er ikke andre muligheder.

- Vi har spillerne til at gøre det. Vi er på toppen lige nu. Hvis du skal vælge et tidspunkt at spille en finale, så skal det være lige nu, siger han ifølge BBC.

Finalen mellem Brasilien og Peru fløjtes i gang klokken 22 dansk tid i Rio de Janeiro.

Turneringen bliver som udgangspunkt afholdt hvert andet år, men der er ofte afvigelser fra dette.

De to seneste turneringer i 2015 og 2016 blev vundet af Chile, der begge gange slog Argentina i finalen efter straffesparkskonkurrence.

Chile og Argentina spillede lørdag bronzekamp, som blev vundet af argentinerne med 2-1.