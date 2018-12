Brandvarm målduo sender FCK alene i spidsen

Dame N'Doye og Robert Skov scorede målene for FCK, som igen er tre point foran FC Midtjylland i Superligaen.

FC København er atter alene i toppen af den danske Superliga.

På mål af Dame N'Doye og Robert Skov vandt københavnerne søndag 3-0 over Esbjerg og gjorde dermed sit for at holde FC Midtjylland på afstand.

Det var samtidig FCK's ottende sejr i træk på hjemmebane i Superligaen.

Efter søndagens gevinst er der igen tre point ned til midtjyderne, som ellers lagde sig op på siden af FCK med en sejr fredag over OB.

Alt andet end en FCK-sejr søndag måtte derfor betegnes som et tabt skridt i kampen om det danske mesterskab.

Ståle Solbakken havde da heller ikke skelet meget til torsdagens afgørende runde i Europa League. I søndagens startopstilling bragte han alle de tunge skyts.

Et af dem var Dame N'Doye. Efter et FCK-pres højt på banen blev han serviceret med et perfekt indlæg af Peter Ankersen bare fire minutter inde i opgøret.

Senegaleseren pandede bolden forbi Jeppe Højbjerg, som sprællede forgæves inde på mållinjen. 1-0 til FCK.

33-årige N'Doye skulle få bolden i mål igen, men denne gang vinkede linjedommeren for offside til stor frustration for hjemmepublikummet.

Robert Skov testede sin kollega fra det danske OL-landshold i 2016 Jeppe Højbjerg på et frispark efter en halv time. Målmanden besvarede forsøget med en stor redning.

FCK sad på bolden, og når Esbjerg kiggede forbi i den anden ende, var det primært forbundet med dødbolde.

Mod slutningen af første halvleg havde vestjyderne dog held med at fastholde et pres og true FCK's defensiv.

Helt farligt blev det dog aldrig, og i stedet slog FCK til i den anden ende. En bold blev snittet videre til N'Doye, som prikkede den forbi Højbjerg og blev væltet af Esbjerg-keeperen.

På det efterfølgende straffespark var superligatopscorer Skov stensikker. Målet til 2-0 hans 14. i Superligaen i denne sæson.

Kvaliteten i spillet dalede i begyndelsen af anden halvleg, som var præget af sløje indlæg og fejlafleveringer.

Så tog N'Doye sagen i egen hånd og tilkæmpede sig et nyt straffespark. N'Doye blev væltet af Rodolph Austin på kanten af feltet, men dommeren pegede på pletten, og Skov var igen sikkerheden selv.

Med et drøn af et langskud hamrede Esbjergs Mathias Kristensen på stolpen kort efter.

Træværket var med hjemmeholdet, som med 3-0 på tavlen gik ned i gear og efter alt at dømme sparede på kræfterne i resten af opgøret.