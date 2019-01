Braithwaite tager til Spanien på en lejeaftale

For anden gang i sin tid i Middlesbrough bliver Martin Braithwaite lejet ud. Denne gang går turen til Leganes.

Landsholdsspilleren Martin Braithwaite skifter fra engelske Middlesbrough til spanske Leganes på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Det oplyser Middlesbrough på klubbens hjemmeside.

Den 27-årige angriber er de seneste måneder røget ud på bænken i Middlesbrough, hvor det ikke er blevet til spilletid i de seneste seks kampe i Englands næstbedste fodboldrække.

Derfor forventede Middlesbrough-manager Tony Pulis allerede tirsdag, at Braithwaite var på vej væk.

- Braithwaite taler med Leganes. Klubben var allerede interesseret i ham i sommer, sagde Pulis.

Det er anden gang, at den tidligere Esbjerg-angriber lejes ud fra den engelske klub, efter at han ankom for halvandet år siden.

I foråret var danskeren udlejet med stor succes til Bordeaux i den franske liga frem mod VM i Rusland. Allerede dengang ville Braithwaite væk.

- Han ville gerne væk i sommer. Nu har han fået sit skifte, siger Tony Pulis.

Martin Braithwaite har scoret tre gange for Middlesbrough i The Championship i denne sæson.

Alle tre mål blev scoret i sæsonens første fire kampe. Den seneste scoring faldt 18. august mod Bristol City.

Mens Middlesbrough spiller i den næstbedste engelske række, så har Leganes hjemme i Spaniens bedste liga, hvor holdet i øjeblikket ligger på femtesidstepladsen og kæmper for overlevelse.

Martin Braithwaite har kontraktudløb i Middlesbrough i sommeren 2021, og derfor er der en realistisk chance for, at han allerede til sommer skal tilbage til den engelske klub.

Angriberen er noteret for 29 landskampe og var blandt andet på banen i alle Danmarks fire kampe i Nations League i efteråret.

Braithwaite har scoret tre gange i den danske landsholdstrøje.