Brady overhaler Manning og napper touchdown-rekord

New England Patriots-quarterbacken Tom Brady blev søndag spilleren med flest touchdown-afleveringer i NFL.

NFL-superstjernen Tom Brady har slået endnu en rekord i amerikansk fodbold.

Søndag rundede New England Patriots' quarterback karrierens touchdown-aflevering nummer 580.

Det skete med en touchdown-aflevering på to yards til Julian Edelman tidligt i andet quarter mod Miami Dolphins, der vandt kampen 34-33.

Dermed overgik Brady quarterback-legenden Peyton Manning, der indstillede karrieren i 2016.

Tom Bradys 580 touchdown-afleveringer inkluderer både den regulære sæson og slutspillet. Manning er stadig rekordholder med 539, hvis man kun medregner den regulære sæson.

Det er blot to uger siden, at Brady nappede en anden prestigefyldt NFL-rekord, da han blev spilleren, der sammenlagt har kastet flest yards i karrieren.

Hvis man medregner både den regulære sæson og slutspillet, nåede Brady ved den lejlighed op på 79.416 kastede yards i karrieren.

Den 41-årige Brady, der igennem hele karrieren har optrådt for New England Patriots, har været med til at vinde Super Bowl.