Brady og Patriots jagter NFL-rekorder i sæson nummer 100

New England Patriots kan opnå den ultimative hæder ved at blive det mest vindende hold i Super Bowl-æraen.

Natten til fredag dansk tid åbner sæson nummer 100 af NFL med det ældgamle rivalopgør mellem Chicago Bears og Green Bay Packers.

Tager man Super Bowl-brillerne på, er et andet opgør i første runde dog mere interessant. Nemlig duellen mellem New England Patriots og Pittsburgh Steelers, der finder sted natten til mandag dansk tid.

Både Patriots og Steelers har vundet Super Bowl seks gange, hvilket er flest af alle. Faktisk har Green Bay 13 mesterskaber, men ni af dem kom i hus før begyndelsen på Super Bowl-æraen i 1966.

Med en sejr på 13-3 over Los Angeles Rams vandt Patriots i februar Super Bowl 53 med Tom Brady som styrmand, og den 42-årige quarterback er igen i år udset som holdets store stjerne.

Brady går ind til sin sæson nummer 20, og han ser frem til at få muligheden for at sende Patriots alene i spidsen som holdet med flest Super Bowl-triumfer.

- Det er ret sejt, at vi har chancen for at gøre det. Vi har høje ambitioner, men det har de (Steelers, red.) også. Der er også andre klubber, der har etableret en vinderkultur med en vindermentalitet, og andre hold prøver at nå derhen, sagde Brady ifølge patriots.com på tirsdagens pressemøde.

Patriots er blandt favoritterne til at snuppe den endelige sejr igen i denne sæson, men også andre hold banker på for at nå den prestigefyldte finale.

Det gælder blandt andet Kansas City Chiefs, der med den erfarne cheftræner Andy Reid og quarterbackkometen Patrick Mahomes på forhånd ligner en stor trussel i AFC, som er den halvdel af NFL, hvor Patriots befinder sig.

Også Los Angeles Chargers og storsatsende Cleveland Browns er blandt bookmakernes favoritter til at drille Patriots.

- NFL er svær. Hver år starter man fra bunden, og man kan ikke bare fortsætte, hvor man slap. Man skal gøre sig fortjent til det hver dag, og konkurrencen er allerede begyndt.

- Selv om der ikke er spillet kampe endnu, er konkurrencen begyndt, for det handler om, hvordan man forbereder sig til åbningskampen, og sådan fortsætter det helt frem til slutningen af sæsonen, siger Patriots-quarterbacken.

Brady er 23 touchdownkast fra at overgå Peyton Mannings rekord på 539. Dog kommer han formentlig til at kæmpe med New Orleans Saints' Drew Brees om at sætte sig på rekorden. Sidstnævnte har kastet 520 touchdowns i løbet af karrieren.

Bliver Brady valgt til NFL's allstar-kamp, Pro Bowl, vil det være 15. gang i karrieren. Det har ingen spiller tidligere opnået.