Brady efter sejr i NFL-slutspil: Alle synes vi er elendige

New England Patriots' legendariske quarterback, Tom Brady, talte lige ud af posen, efter at hans hold søndag for ottende sæson i træk sikrede sig en plads i finalen i AFC-konferencen i NFL med en overbevisende sejr over Los Angeles Chargers.

Patriots har i denne sæson ikke været lige så overbevisende som tidligere, og det har fået flere eksperter til at sige, at holdet er på vej ned ad bakke efter mange års dominans.

Det er tilsyneladende ikke gået Tom Bradys næse forbi.

- Jeg ved godt, at alle synes, vi er elendige og ikke kan vinde nogle kampe, sagde stjernespilleren trodsigt efter søndagens sejr til tv-stationen CBS.

Tom Brady og co. skal i AFC-finalen møde Kansas City Chiefs, der lørdag vandt over Indianapolis Colts. Vinderen af kampen går videre til Super Bowl, der spilles 3. februar i Atlanta.

- Det bliver en god kamp. Chiefs er et godt hold, så vi får se. Det bliver sjovt, siger Patriots-quarterbacken om udsigten til at møde Kansas City.

New England Patriots har i dette årtusind deltaget i otte Super Bowls og vundet fem af dem - alle sammen med Tom Brady ved roret. Den seneste sejr kom i 2017, hvor Atlanta Falcons blev besejret.

Finalen i NFC-konferencen kommer til at stå mellem New Orleans Saints og Los Angeles Rams, der i den forgangne weekend slog henholdsvis de forsvarende Super Bowl-mestre, Philadelphia Eagles, og Dallas Cowboys ud.