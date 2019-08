Bottas forlænger aftalen med Mercedes

Også i 2020 vil Mercedes' Formel 1-biler have Lewis Hamilton og Valtteri Bottas siddende i sig.

Den finske Formel 1-kører Valtteri Bottas vil også i 2020 være at finde i en Mercedes-racer efter en kontraktforlængelse.

Torsdag har Mercedes offentliggjort, at den 30-årige finne også i næste sæson vil være makker til verdensmester Lewis Hamilton.

Bottas kom til det tyske team i 2017, da Nico Rosberg overraskende stoppede karrieren kort efter at være blevet verdensmester.

Inden søndagens grandprix i Belgien er det blevet til 53 grandprixer hos Mercedes efter skiftet fra Williams.

Finnen har snuppet 5 sejre, 30 podieplaceringer og 10 polepositioner i sin tid hos det succesrige Mercedes-team.

I 2017 blev han samlet nummer tre i VM-stillingen, mens det sidste år blev til en femteplads. Øjeblikkeligt ligger han nummer to i VM-stillingen, som føres af teamkammerat Lewis Hamilton.

Mercedes har vundet VM-titlen de seneste fem år - fire af gangene ved Hamilton.

Valtteri Bottas indledte Formel 1-karrieren som testkører for Williams, der i 2013 gav ham et fast sæde i en af holdets to biler.

Stabil kørsel og ni podieplaceringer for holdet overbeviste mægtige Mercedes om, at Bottas kunne være den rigtige andenviolin til superstjernen Lewis Hamilton efter Rosbergs karrierestop efter 2016-sæsonen.

Bottas fyldte 30 år onsdag, og han har i denne sæson vundet løbene i Australien og Bahrain.